Alesii judeteni au aprobat constituirea unui post de director adjunct la Muzeul de Arta Timisoara

In urma unui vot explicat in plenul Consiliului Judetean Timis, organigrama Muzeului National de Arta Timisoara va include de acum si un post de director adjunct. Un asemenea post ar urma sa fie alocat si pentru Muzeul National al Banatului.Conducerea CJT a motivat necesitatea acestui post fie prin existenta unei recomandari verbale a Curtii de Conturi, fie prin faptul ca alte muzee nationale au un asemenea post in organigrama. Directorul muzeului, Filip Petcu, a oferit o motivatie si mai ... citeste toata stirea