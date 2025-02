Alexandru Iovescu, noul presedinte al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Timis

Vicepresedinte al administratiei judetene, Alexandru Iovescu intelege realitatea si specificul localitatilor din Timis, astfel ca promite o noua abordare a activitatii ATOP, mai dinamica."In cadrul primei sedinte de lucru mi-am dat seama ca membrii ATOP sunt oameni practici, orientati spre actiune. Imi propun ca, de acum inainte, intalnirile sa se desfasoare in judet, direct in teren, in orase sau comune, unde sa stam de vorba cu oamenii si autoritatile locale. Vom lua decizii mai informate si ... citește toată știrea