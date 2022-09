Alexandru Rafila anunta la Timisoara un sezon gripal mai serios. Masurile impotriva COVID-19 in scoli neschimbate

TIMISOARA. Pentru prevenirea COVID-19 in scoli, va fi mentinut planul de pana acum in care conteaza nu numarul de infectari, ci capacitatea sistemului medical de a primi persoanele infectate, anunta ministrul Sanatatii, la Timisoara. Alexandru Rafila a precizat ca se asteapta ca anul acesta sa avem un sezon gripal "mai serios".CITESTE SI:32 de copii, intre cele aprope 160 de noi cazuri de infectare cu COVID, la Timisoara si in judet"La inceputul acestui an am elaborat un set de recomandari ... citeste toata stirea