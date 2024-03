Alfred Simonis a depus un proiect de lege care prevede ca guvernul sa sustina financiar repatrierea romanilor care isi pierd viata in strainatate

Una dintre cele mai mari problemele cu care se confrunta apartinatorii celor decedati in afara granitelor tarii o constituie repatrierea acestora.Alfred Simonis, presedintele PSD Timis si al Camerei Deputatilor, a depus in Parlamentul Romaniei un proiect de lege care prevede ca Guvernul Romaniei sa sustina financiar repatrierea romanilor care isi pierd viata in strainatate.Asta numai daca familiile solicita acest sprijin, cheltuiala urmand a fi suportata de la bugetul ... citește toată știrea