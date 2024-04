Alfred Simonis este candidatul oficial al Aliantei PSD-PNL la Consiliul Judetean Timis

Alfred Simonis si-a anuntat candidatura la presedintia Consiliului Judetean Timis, la alegerile din 9 iunie, urmand a candida din partea Aliantei PSD-PNL. El a declarat ca va avea o campanie bazata pe realizari si pe proiecte, indemnandu-i pe competitorii sai sa faca acelasi lucru."Cred ca a venit vremea schimbarii si in judetul Timis. Trebuie sa recuperam anii pierduti si este nevoie de oameni care stiu sa se bata pentru proiecte si pentru bani, nu pentru functiile lor. Eu asta am facut in ... citește toată știrea