Alfred Simonis, presedintele ales al CJ Timis: "Avem finantare pentru largirea la patru benzi a Centurii de Nord"

Este certitudine, Centura de Nord a Timisoarei va avea patru benzi de circulatie. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a considerat oportuna aceasta investitie si a propus ca banii necesari lucrarii sa fie prevazuti in Programul Transport 2021-2027, iar in perioada imediat urmatoare sa fie realizat studiul de fezabilitate. "Din datele pe care le avem in acest moment, traficul pe acest sector de centura este de peste 11.000 de vehicule, adica aproape dublu fata de ... citește toată știrea