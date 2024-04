Alfred Simonis: "Timisoara merita un festival muzical de top"

Un domeniu in care am ramas din nou in urma fata de alte judete este cel al festivalurilor de muzica. Aici nu mai este vina "Bucurestiului care nu ne-a dat bani", ci o problema locala, de colaborare si organizare. Este frustrant ca timisorenii sa fie nevoiti sa mearga la Cluj pentru Untold si Electric Castle ori in Constanta pentru Neversea sau Beach, Please!De ce sa nu colaboram, Consiliu Judetean si Primarie, pentru a pune bani impreuna si a crea un eveniment de referinta, nu doar la noi in ... citește toată știrea