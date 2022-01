Alianta Timisoara Universitara, patru obiective cu patru teme de lucru: cercetare, digitalizare, internationalizare si marketing educational

Centrul de Conferinte al Universitatii Politehnica Timisoara a gazduit vineri, 14 ianuarie 2022, o reuniune a Aliantei Timisoara Universitara (ATU), deosebit de importanta in special prin pragmatismul acesteia, prin actiunile concrete realizate, prin temele de lucru si participanti.Presedintele in exercitiu al aliantei, conf. dr. ing. Florin Dragan, rectorul Universitatii Politehnica Timisoara, a vorbit in deschidere despre necesitatea organizarii de astfel de actiuni la un nivel comun celor ... citeste toata stirea