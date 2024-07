Alin Jivan, castigator al primei editii a Cupei Ned Carp Lake

Alin Jivan, component al echipei timisorene Carp Team Timisoara, si-a adaugat un nou trofeu in palmares, dupa ce a reusit sa termine pe primul loc in concursul organizat la Herneacova.Concursul de pescuit sportiv a avut loc pe Ned Carp Lake, Herneacova, o locatie apreciata de participanti pentru frumusete si amenajare.La prima editie a acestui concurs au participat 16 echipe din zona de vest a Romaniei, intre care si Carp Team Timisoara, ce i-a avut in componenta pe Alin Jivan din Lugoj, ... citește toată știrea