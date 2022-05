Alin Maxim s-a intors din Italia la Timisoara si a investit 22.000 de euro intr-un laborator in care produce salam fara conservanti

Alin Maxim a studiat si a lucrat in domeniul sanitar in Italia, acolo unde a descoperit pivnite si beciuri special amenajate pentru maturarea de mezeluri si branzeturi. El s-a intors in tara in 2016, iar patru ani mai tarziu a pus bazele unui laborator in care astazi produce salam natural sub eticheta Gustarea Regelui. Totul a pornit dintr-o veche pasiune, spune el, iar printr-o investitie de circa 22.000 de euro, experimentele lui s-au materializat intr-un adevarat business."In spate sunt ... citeste toata stirea