Alin Nica a trecut in echipa lui Mircea Geoana

Alin Nica, fostul presedinte al PNL Timis, a trecut in echipa lui Mircea Geoana. Nica a declarat in luna septembrie ca Mircea Geoana i se pare un candidat cu sanse la alegerile prezidentiale. Acum, Nica s-a alaturat echipei lui Mircea Geoana, desi in mod oficial se inscrisese in Forta Dreptei, partid condus de Ludovic Orban"Sustin candidatura lui Mircea Geoana pentru alegerile prezidentiale din acest an. Contextul actual, marcat de schimbarile dictate de autoritatile centrale in privinta ... citește toată știrea