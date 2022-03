Alin Nica anunta ca nu va numi politruci sau persoane incompetente la conducerea deconcentratelor din judetul Timis

PNL Timis negociaza in continuare cu PSD numirea sefilor de deconcetrate in judet, dar nu va trimite politruci sau persoane fara competente pe posturile obtinute, doar de dragul de a le ocupa, spune Alin Nica, seful liberalilor locali. Mai mult, acesta garanteaza ca partidul are destui specialisti din care sa aleaga pentru fiecare post negociat.PNL Timis a ramas fara sefia Prefecturii, a urmat Spitalul Judetean, de unde Raul Patrascu a fost sacrificat pentru un trimis la celui de al doilea ... citeste toata stirea