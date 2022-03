Alin Nica, atac la Dominic Fritz: Nu ne intelegem deloc, sub nicio forma. Vedem o stagnare, o balteala pe care o vom sanctiona pana cand vom reusi sa scapam de aceasta plaga care este administratia USR la Timisoara

TIMISOARA. Liderul PNL Timis a lansat un atac virulent la adresa administratia Fritz, la Timisoara. Alin Nica spune ca se observa o "balteala" in oras care va fi sanctionata de liberali, avand in vedere ca timisorenii sunt nevoiti sa stea in frig, din cauza problemelor de la Colterm, dar si in mizerie.Seful liberalilor din Timis a catalogat drept "golanie" intelegerea dintre USR si consilierul local Raul Ambrus, care a fost exclus din PNL, si cu ajutorul caruia Dominic Fritz isi trece toate ... citeste toata stirea