Alin Nica atrage atentia ca intersectia dintre DJ592 si viitoarea Centura de Sud a Timisoarei reprezinta un pericol pentru soferi

Alin Nica cere constructorului Centurii Timisoara Sud si CNAIR sa gaseasca cat mai repede o solutie pentru intersectia centurii cu localitatea Mosnita Noua. Punctul pune in pericol siguranta in trafic, si inca de anul trecut se incearca realizarea unui sens giratoriu. Seful Consiliului Judetean Timis spune ca spera ca nu este nevoie de o tragedie pentru ca problema sa fie bagata in seama."In momentul de fata, intersectia dintre DJ592 si viitoarea centura de sud a Timisoarei reprezinta un ... citeste toata stirea