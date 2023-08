A fost semnat contractul de largire la patru benzi a drumului judetean care traverseaza localitatea Dumbravita catre Autostrada Vestului, insa, pentru inceperea lucrarilor, se asteapta ca primarul USR al Timisoarei sa predea stalpii STPT catre Strabag, constructorul care a castigat licitatia. De mai bine de un an, sub diferite pretexte, Primaria Timisoara a refuzat predarea stalpilor de troleibuz, desi aceasta se incadreaza in prevederile contractului de finantare si este singura solutie ... citeste toata stirea