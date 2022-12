Alin Nica: "Avem sprijinul politic al Olandei pentru aderarea la spatiul Schengen!"

Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, si seful delegatiei Romaniei la Comitetul European al Regiunilor, a anuntat ca a fost organizata o sedinta comuna a delegatiilor nationale ale Romaniei si a Olandei, in perspectiva votului pentru intrarea in Schengen a Romaniei."In cadrul sedintei oficiale pe care am organizat-o la Bruxelles, intre Delegatia Nationala a Romaniei si cea a Esarilor de Jos la Comitetul European al Regiunilor, am aratat inca o data ca Romania indeplineste toate ... citeste toata stirea