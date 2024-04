Alin Nica, candidatul Aliantei Dreapta Unita pentru functia de presedinte al CJ Timis

Alin Nica si Dominic Fritz au discutat timp de trei zile si au ajuns la concluzia ca sunt compatibili si pot merge impreuna pe listele de la alegerile locale. Nu au avut o colaborare perfecta in ultimii patru ani, dar au tras concluzia ca au facut, administrativ, multe lucruri bune impreuna. In plus, nu au avut diferende la nivel personal, spune Fritz. Acum, cei doi vor merge la lupta electorala impreuna, ca sa castige alegerile pentru sefia CJ Timis si pentru functia de primar al Timisoarei. ... citește toată știrea