Alin Nica discuta despre candidatii Partidului Popular European, la Rotterdam

Alin Nica, seful PNL Timis, se afla la Rotterdam, acolo unde are loc congresul Partidului Popular European. Liberalul timisean a fost primit in delegatia PNL care a participat la eveniment."Alaturi de presedintele Partidului National Liberal, premierul Nicolae-Ionel Ciuca, in Rotterdam secretarul general al partidului, Lucian Bode si o delegatie desemnata de Biroul Executiv al PNL, particip la cel de-al 27-lea congres statutar al Partidului Popular European (PPE), cea mai numeroasa si ... citeste toata stirea