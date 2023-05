Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, este alaturi de familiile indoliate in urma tragediei petrecute la Belgrad, la scoala elementara "Vladislav Ribnikar". El a condamnat cu fermitate violenta in scoli."Cu profunda tristete si consternare am aflat despre tragedia care a avut loc in dimineata acestei zile la scoala elementara "Vladislav Ribnikar" din Belgrad.Ca parinte m-a cutremurat vestea si sunt alaturi de familiile indoliate care trec prin aceasta incercare de nedescris. ... citeste toata stirea