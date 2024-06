Alin Nica: Eu am ales binele, tu te-ai decis?

Am obtinut prima victorie impotriva PSD-ului! Cumnata candidatului PSD pentru Consiliul Judetean si-a luat concediu din functia pe care a fost pusa la Autoritatea Electorala din Timis. PSD-istii au recunoscut ca au incercat o frauda majora, dar noi am reusit sa ii oprim. Este un pas important dar trebuie sa ramanem vigilenti, pentru ca PSD-ul mai are si alte metode de furt la vot. Colegii nostri de la Bucuresti au aflat ca exista chiar un plan de fraudare a alegerilor din 9 iunie. Va rog pe ... citește toată știrea