Alin Nica le cere oamenilor sa se autorecenzeze: "Intrebarile nu sunt grele, va recomand sa participati la recensamant!"

Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, le cere locuitorilor judetului sa participe la recensamantul care are loc in aceste zile. E util si ne ajuta la stabilirea politicilor publice"Cred ca nu exista roman care sa nu se fi intrebat macar o data cati suntem in tara, care dintre orasele Romaniei sunt considerate atractive pentru traiul zilnic sau care sunt acele zone cu locuitori din ce in ce mai putini. Ne place sa fim informati corect si sa avem raspunsuri la diferite curiozitati ... citeste toata stirea