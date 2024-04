Alin Nica, presedintele CJT, acuza Prefectura Timis ca tergiverseaza procesul fondurilor bugetare de echilibrare, in scop politic

Alin Nica, presedintele CJT, acuza Prefectura Timis ca tergiverseaza procesul in care a contestat modul de alocare a banilor din fondurile de echilibrare, respectiv banii pentru drumuri de la Consiliul Judetean, spunand ca in acest fel se doreste intarzierea alocarii banilor, lucru folosit de PSD ca si forma de lupta politica."Saptamana trecuta am avut termen in acel proces cu prefectura, care a contestat hotararea Consiliului Judetean, hotararile Consiliului Judetean de alocare a acelor sume ... citește toată știrea