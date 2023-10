Presedintele PNL Timis, Alin Nica, a anuntat, luni, ca Nicolae Robu va fi candidatul partidului pentru Primaria Timisoara si ca desemnarea lui este doar o formalitate, deoarece trebuie sa primeasca validarea in Biroul Politic Judetean."Vom alege si aproape ca l-am ales pe cel mai bun candidat pe care oamenii il vor in Timisoara. Nu luam decizii pe sentimente sau pe afinitati. Sondajele arata clar ca fostul si viitorul primar Nicolae Robu are cele mai mari sanse de a castiga un nou mandat in ... citeste toata stirea