Alin Nica, presedintele PNL Timis: "Premierul Nicolae Ciuca este o varianta viabila pentru functia de presedinte al PNL"

Presedintele PNL Timis, Alin Nica, a declarat ca a decis, in urma unei sedinte de Birou Politic Judetean, sa semneze convocatorul pe care 40 de filiale judetene ale patrtidului l-au semnat, in vederea organizarii unei sedinte extraordinare in care se va discuta schimbarea presedinteui PNL, Florin Citu. Nica a mai precizat ca premierul Nicolae Ciuca este " o varianta viabila" pentru functia de lider PNL."Subiectul fierbinte acum e ce se intampla in PNL. De aceea vreau sa va spun ca am avut o ... citeste toata stirea