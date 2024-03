Alin Nica, prezent la congresul Partidului Popular European. Cere sprijinirea tarilor estice pentru aderarea la UE

Liderul PNL Timis, Alin Nica, se afla in aceste zile la Bucuresti, la congresul Partidului Popular European. In calitate de raportor pentru Viitorul Parteneriatului Estic, dar si de reprezentant al Comitetului European al Regiunilor, el a vorbit despre extinderea Uniunii Europene spre tarile din estul Europei si la necesitatea sprijinirii, din punct de vedere al dezvoltarii administrative a acestor tari."La Congresul Partidului Popular European am vorbit, in calitate de raportor pentru ... citește toată știrea