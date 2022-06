Cea de-a doua zi a actiunii "Color the Village", in localitatea Farasesti, Timis, a reunit echipa Consiliului Judetean Timis, pregatita sa participe la conservarea arhitecturii satului banatean.Alin Nica, presedintele CJT, a explicat: "Cred in puterea voluntariatului si a unei comunitati care se mobilizeaza sub o buna coordonare, astfel ca le multumesc atat colegilor din CJ Timis care au ... citeste toata stirea