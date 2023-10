Indragita artista Alina Eremia, una dintre cele mai talentate artiste din Romania, a venit din Bucuresti si a tinut un concert live de exceptie la Timisoara, in Piata Unirii, la sfarsitul saptamanii, cu un mesaj clar impotriva consumului de droguri si a traficului de persoane!Evenimentului a facut parte din cadrul campaniei de constientizare si prevenire a pericolelor provocate de traficul de persoane si traficul de droguri, "Comunitatea e cu tine - No person left behind" organizata de ... citeste toata stirea