Alina, o adolescenta din Timisoara, a disparut in drum spre scoala si este de negasit de marti dimineata

Alina Georgeta Palade, o fata in varsta de 16 ani, este cautata de politie, dupa ce a fost data disparuta in Timisoara. Fata a plecat spre scoala, dar nu a ajuns la cursuri.Adolescenta de 16 ani a plecat marti dimineata spre scoala, de la Centrul de primire in regim de urgenta din Timisoara, dar nu a ajuns la cursuri."Politistii Serviciului Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 16 ani, disparuta din municipiul Timisoara, judetul Timis. ... citeste toata stirea