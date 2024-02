Alo, scoala de vatmani si bune maniere?

Daca ar fi sa parafrazam un cunoscut banc, raspunsul ar fi: pauza vatmani, doar bune maniere. In statiile Societatii de Transport Public Timisoara se rasfata afise prin care conducerea firmei gaseste de cuviinta sa-i invete pe calatori nici mai mult, nici mai putin decat "Codul bunelor maniere in mijloacele de transport in comun". Deci nu lipsa de personal, problemele cu angajatii, datoriile, absenta statiilor de incarcare pentru autobuzele electrice sau a depoului pentru tramvaiele noi ar fi ... citește toată știrea