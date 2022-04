Alpinistul Horia Colibasanu, dupa doua nopti dormite la 6.200 de metri: "A fost destul de aspru, cu dureri de cap"

Timisoreanul Horia Colibasanu se afla alaturi de Marius Gane si Peter Hamor intr-o expeditie de cucerire a varful Kangchenjunga (8.586 metri), al treilea varf al planetei, neurcat pana acum de niciun roman. Alpinistul timisorean Horia Colibasanu a revenit de pe Himalaya cu un mesaj prin telefonul-satelit. Acesta a povestit ca au fost doua nopti dormite la 6.200 de metri, iar adevarata aventura de abia acum a inceput. "Am ajuns pana in Tabara 2. Prima zi am urcat in Tabara 1, care e cam cu 50 de ... citeste toata stirea