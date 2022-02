Alpinistul Horia Colibasanu se pregateste sa urce al doilea cel mai periculos munte din lume. Rata de mortalitate: 29%

In aceasta primavara, alpinistii Horia Colibasanu si Marius Gane vor face din nou echipa pentru un obiectiv important in Nepal: prima ascensiune romaneasca pe Kangchenjunga (8.586 metri), al treilea varf ca inaltime de pe planeta. Kangchenjunga este un gigant situat de-a lungul granitei dintre Nepal si India, intr-unul dintre cele mai izolate locuri din Himalaya. In unele zile poate fi vazut si de la 110 kilometri departare, din India. Este incarcat de legende, fiind considerat lacasul unui zeu ... citeste toata stirea