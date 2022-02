Alpinistul timisorean Horia Colibasanu se pregateste, impreuna cu Marius Gane, sa cucereasca al treilea varf ca inaltime de pe planeta, singurul optmiar de "neatins" pentru romani

Alpinistul Horia Colibasanu si Marius Gane isi doresc sa devina primii romani care cuceresc Kangchenjunga (8586m), al treilea varf ca inaltime de pe planeta. Timisoreanul Horia Colibasanu se pregateste, astfel, de reintalnirea cu varful pe care a incercat sa il urce si in urma cu 10 ani. In 2012 a renuntat la ascensiune cu 100 de metri inainte de varf. Un perete de stanca nu a putut fi depasit la timp pentru intoarcerea in siguranta in ultima tabara. Noua sa incerca va incepe in aprilie. ... citeste toata stirea