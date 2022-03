Alte sapte sanctiuni aplicate de politistii locali la santiere - o firma de pe Grigore Alexandrescu, sanctionata cu 20.000 de lei

Politistii locali monitorizeaza permanent situatia locatiilor in care sunt deschise santiere in oras pentru preveni incalcarea normelor privind gestionarea deseurilor si luarea masurilor legale acolo unde situatia impune acest lucru. Astfel, in ultimele zece zile au fost efectuate verificari zilnice, fiind aplicate sase sanctiuni contraventionale cu amenzi totale de 10.000 de lei conform prevederilor HCL 189/2020 pentru fapte precum murdarirea cailor publice, neluarea masurilor de amenajare a ... citeste toata stirea