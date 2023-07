Statia de la Jabar, aflata intr-un proces continuu de reechipare si corectare a parametrilor de epurare, dupa esecul proiectului de modernizare demarat in urma cu aproximativ 15 ani, va primi in aceasta vara o noua serie de echipamente si alte componente tehnice.Prin lucrarile de montaj si reglaj care urmeaza a se efectua pe parcursul urmatoarelor luni se are in vedere imbunatatirea proceselor tehnologice de lucru si a echipamentelor tehnice folosite, pentru apropierea de normele legale ale ... citeste toata stirea