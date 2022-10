Alti copaci taiati in numele modernizarii si padure de stalpi de iluminat pe Bulevardul Cetatii, la Timisoara. Ultimele imagini de pe santier. Video

TIMISOARA. Prind contur primele trotuare, au mai cazut sub drujbe cativa copaci, iar multimea de stalpi de iluminat montati isca nedumerire in randul trecatorilor pe bulevardul Cetatii din Timisoara, a carui modernizare e in linie dreapta, iar santierul trebuie sa se incheie in septembrie anul viitor.In acest moment, obiectivul de infrastructura a ajuns la aproximativ 65% realizare.Cum liniile au fost deja montate pe aproape toata lungimea strazii, in ultima perioada s-au facut progrese la ... citeste toata stirea