Alti trei barbati care au turat motoarele autoturismelor in scop de divertisment, sanctionati pe politistii locali

In urma patrularilor efectuate in teren, dar si a sesizarilor de la cetateni, politistii locali au in vedere, permanent, cazurile in care unii tineri inteleg sa se distreze deranjand cetatenii, prin turarea motoarelor si efectuarea de drifturi, in diverse zone ale orasului. Aceste aspecte au fost sanctionate frecvent de politistii locali. Astfel, zilele acestea, trei barbati, de 41, de 21 si de 20 de ani, au fost identificati si sanctionati, doi cu cate 800 de lei iar unul cu 2500 lei, dupa ce ... citeste toata stirea