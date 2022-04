Editia de Paste a campaniei "Astazi tu daruiesti", initiata de voluntarii Rotaract si Interact a fost si de aceasta data un succes.Lugojenii inimosi s-au aratat dornici sa ajute si, timp de trei zile, in intervalul 21-23 aprilie, au daruit alimente neperisabile si dulciuri pentru copii, spre a le fi impartite familiilor aflate in dificultate care locuiesc in municipiu sau imprejurimi.Pe ... citeste toata stirea