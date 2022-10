ALUMNI UVVG Arad. Norbi Prentel : "Daca ar exista o scara a impecabilitatii, unitatea de masura ar fi Prentel-ul"

Absolventul UVVG Arad pe care-l prezentam in aceasta saptamana este Norbert Prentel. A absolvit specializarea Administrarea Afacerilor din cadrul Facultatii de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie, in anul 2020.Este angajat al unei banci importante din Arad, unde se ocupa de conturile firmelor mari, dar in timpul liber este artist. Chitaristul trupei Q Band de aproape 10 ani a demonstrat ca se pot face doua lucruri in paralel, si inca bine. Intrebat la ce ar renunta, daca ar fi nevoit ... citeste toata stirea