"Am dat peste extremistii adevarati, la Timisoara!" AUR Timis explica incidentul de joi seara

Joi seara, in timpul unei actiuni electorale desfasurate in centrul Timisoarei, membrii echipei AUR au fost agresati fizic de catre viceprimarul orasului, Ruben Latcau (USR).Totul s-a intamplat sub privirile conducerii Aliantei Dreapta Unita, fiind prezenti atat Vlad Voiculescu, cat si Eugen Tomac, Catalin Drula si Ludovic Orban.Ce s-a intamplat, mai exact? Membrii AUR s-au deplasat in Piata Unirii din Timisoara pentru a lipi afise electorale.Acolo i-au intalnit pe cei de la USR, care ... citește toată știrea