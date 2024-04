Lugojul este orasul in care m-am nascut, reprezinta comunitatea in care am crescut si m-am format ca OM si, de aceea, inainte de toate, imi doresc sa avem un Lugoj normal, in care oamenii sa traiasca bine, sa fie respectati si auziti. Am hotarat sa vin ACASA, sa pun in slujba lugojenilor mei experienta reala dobandita in administratie, in anii in care am fost subprefect, vicepresedinte si, apoi, presedinte al Consiliului Judetean Timis.Am format o echipa noua, care are ca atuuri principale ... citește toată știrea