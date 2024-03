Am mutat iarba de pe pamant! Primaria anunta marile progrese de pe santierului stadionului LEGO

Progresul "fantastic" reusit de constructor la doar cateva zile de cand a pornit, cu mare spectacol si invitati de renume fotbalistic, pe santierul noului stadion din Calea Buziasului trebuia, desigur, consemnat, de primarie. Marele anunt spune doar ca se decoperteaza terenul. Si ca se vor face sapaturi la fundatie. Cand? In martie!Cum era de asteptat, in prima saptamana executantul doar a decopertat terenul aferent tribunelor si a eliberat suprafata de cantitatile de pamant rezultate in urma ... citește toată știrea