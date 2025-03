Amalia Ghigoarta, bursa sportiva in Statele Unite ale Americii

Amalia Ghigoarta, gimnasta nascuta la Lugoj si care a reprezentat Romania la Jocurile Olimpice de la Paris din vara anului trecut, a fost admisa cu bursa sportiva la Michigan State University, anunta site-ul Federatiei Romane de Gimnastica.Eleva in clasa a XI-a, ea va avea examenul de bacalaureat in 2026, dupa care isi va incepe studiile universitare la Michigan State University unde va fi colega cu Lilia Cosman."Ca si Ana Maria Barbosu, Amalia si Lilia vor concura in campionatul universitar ... citește toată știrea