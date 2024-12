Amalia Ghigoarta, reprezentanta noastra la Jocurile Olimpice, premiata de Primaria comunei Pietroasa

Cu o zi inaintea Anului Nou, Primaria comunei Pietroasa, prin dl. primar Virgil Victor Ciocea, a oferit un premiu sportivei Amalia Ghigoarta. Nascuta la Lugoj la 27 ianuarie 2007 si stabilita cu familia la Poeni-Pietroasa, ea a reprezentat Romania la Jocurile Olimpice desfasurate in vara acestui an, la Paris."Amalia Alexandra Ghigoarta, din Poieni, comuna Pietroasa, a reusit sa se impuna in lumea gimnasticii inca de mica, participand la diferite competitii nationale, mondiale, unde a iesit ... citește toată știrea