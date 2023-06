Amazonia, primul centru de wellness, relaxare si distractie acvatic din Banat, s-a deschis in data de 31 martie, dupa investitii de peste 100 de milioane de lei.In plina vara a venit randul deschiderii strandului exterior. Este vorba de fostul strand UMT care a suferit transformari importante si a fost inclus in complexul Amazonia.Strandul exterior isi deschide portile in 16 iunie 2023 si va functiona pe toata durata verii.Strandul se intinde pe o suprafata de 25.000 de metri patrati si ... citeste toata stirea