Ambarcatiunea Vulpea a schimbat steagul italian cu cel al Frantei. Calatoria spre Timisoara va continua pe raurile Europei

Proiectul Circumeuropa continua pe raurile interioare ale Europei. Ambarcatiunea Vulpea a pornit din Grecia, de la Lefkada, a strabatut coastele Italiei, iar acum a ajuns in Franta, pe Coasta de Azur."Ne-am oprit in Saint Raphaelle. Un port micut localizat intre Cannes si Saint Tropez. Suna ca si cum am fi in vacanta pe Coasta de Azur. Doar ca, pentru echipajul Cirucmeuropa, nu e vacanta. Ne-am adapostit in portul francez mentionat pentru ca pe Mediterana bate vantul foarte tare si riscurile ... citește toată știrea