Ambarcatiunile de la STPT, solicitate pentru curse private pe Bega

Anul acesta ambarcatiunile Societatii de Transport Public Timisoara au fost inchiriate pentru zece curse private pe Bega, atat de turisti cat si de companii care au dorit sa se bucure de o plimbare pe raul ce traverseaza orasul.Potrivit reprezentantilor STPT, in urma acestor servicii, au intrat in conturile societatii aproximativ 7 mii de lei si noi cereri urmeaza sa fie indeplinite in toamna lui 2022."Pe luna octombrie mai sunt cateva cereri si noi asteptam sa mai urmeze si altele in aceasta ... citeste toata stirea