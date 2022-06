Ambasadoarea Norvegiei, in vizita la Universitatea Politehnica Timisoara

Universitatea Politehnica Timisoara a primit vizita unei delegatii a Ambasadei Norvegiei la Bucuresti condusa de ambasadoarea tarii scandinave, Excelenta Sa Siri Barry, aceasta fiind primita de o echipa de cercetare a UPT, in prezenta rectorului universitatii, conf.univ.dr.ing. Florin Dragan. Vizita a avut loc in contextul in care Universitatea Politehnica Timisoara si partenerul norvegian SINTEF AS, din Trondheim, deruleaza un proiect comun de cercetare, in valoare de peste 7 milioane de lei, ... citeste toata stirea