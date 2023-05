Spitalul Orasenesc Faget isi va deschide la inceputul lunii viitoare sectia de diabet, nutritie si boli metabolice, urmand sa scoata la concurs si o serie de posturi pentru medici noi.Incepand cu data de 1 iunie 2023, Spitalul Orasenesc Faget vine in intampinarea nevoilor pacientilor cu un nou cabinet de ambulatoriu in specialitatea Diabet, nutritie si boli metabolice.Dr. Oana Radu este medic specialist si va oferi servicii medicale in ambulatoriul de specialitate de luni pana vineri, intre ... citeste toata stirea