An de an traficul rutier in municipiul Lugoj devine tot mai aglomerat, iar adevarate blocaje sunt semnalate mai ales in zona unitatilor de invatamant, la orele pranzului, cand ies elevii de la scoli.Un caz special este la Scoala Gimnaziala nr. 6 "Anisoara Odeanu", situata pe strada Bucegi, o artera rutiera principala din centrul orasului, intens circulata si cu prea putine locuri de parcare. Situatia dificila a traficului in zona acestei scoli a fost sesizata de cetateni, inclusiv pe unele ... citeste toata stirea