Politia Locala a amendat societatea care administreaza Cimitirul Eroilor cu suma de 60.000 de lei, dupa ce a descoperit un adevarat dezastru in interiorul acestuia. Acolo erau depozitati munti de gunoi, deseuri vegetale si pamant.Politia Locala Timisoara a aplicat o sanctiune de 60.000 de lei societatii comerciale Denis Alex, care administreaza Cimitirul Eroilor, a anuntat Primaria Timisoara. In urma controlului, politistii locali au constatat ca, in calitate de detinator de deseuri, ... citeste toata stirea